Сегодня 12 июня 2018 года, 18:13

ВС рассказал, когда иск относительно пенсии может быть подан без ограничения срока шестью месяцами

Верховный Суд решил, что в случае нарушения органом, уполномоченным начислять и выплачивать пенсии (Пенсионный фонд Украины), законодательства о пенсионном обеспечении иск пострадавшим лицом может быть подан без ограничения срока шестью месяцами. Об этом сообщает UBR.

К такому решению ВС пришел после рассмотрения дела временно перемещенного лица, которому ПФУ прекратил выплачивать пенсию с 1 марта 2016 года. Переселенец подал иск, говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, в котором ответчиком фигурировало объединенное управление Пенсионного фонда Украины г.Харькова. Решение было вынесено в пользу пенсионера, а объединенное управление Пенсионного фонда города Харькова обязано выплатить пенсию с момента прекращения выплат.

Суд первой инстанции и апелляционный суд приняли решения в пользу истца частично: восстановить выплаты с 8 марта 2017 года. 12 месяцев, которые прошли с момента прекращения выплат до решения суда оставили без внимания, так как, по их мнению, истец не предъявлял претензий к Пенсионному фонду до сентября 2017 года и пропустил шестимесячный срок подачи жалобы.

Проверку постоянного места проживания истец пройти не смог по объективным причинам. Ввиду преклонного возраста и неудовлетворительного состояния здоровья ему пришлось переехать в Шахтерск Донецкой области для получения медпомощи.

ВС учел, что пенсия является единственным источником существования, доходом и собственностью пенсионера. Выплаты не были получены по вине ПФУ. Поэтому все пенсии должны быть выплачены без ограничения срока шестью месяцами и с начислением компенсации потери части доходов.