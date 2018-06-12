Сегодня 12 июня 2018 года, 14:48

С особенностями реструктуризации задолженности слушателей LHS ознакомил Игорь Николаев

Юридический советник Центра коммерческого права Игорь Николаев рассказал слушателям Школы по реструктуризации и банкротству, о чем можно и о чем нельзя договориться с банком. Как указал лектор, основные проблемы в этом направлении связаны с недобросовестностью кредитора и должника и нежеланием банков договариваться с должниками. Одной из договоренностей должника с кредитором может быть рассрочка или отсрочка уплаты задолженности, но, как подчеркнул г-н Николаев, к сожалению, банки не всегда идут на уступки по отношению к своим должникам.

По словам лектора, как правило, банки боятся процедуры банкротства, поскольку могут потерять контроль над своим имуществом. Прекращение процедуры банкротства происходит в случае, если проданное имущество покрыло долг и осталась часть суммы для дальнейшего ведения бизнеса. В максимальной цене заинтересованы два лица: должник и кредитор.

В действующей редакции закона о банкротстве допускается проведение аукциона арбитражным управляющим или через электронные площадки.

Законодательство не устанавливает, на какой именно бирже должны проводиться торги. Арбитражный управляющий, как правило, выбирает биржу, которая за свои услуги берет меньший процент, сказал г-н Николаев. Но суть в том, чтобы найти не дешевую биржу, а биржу, где имущество будет продано по большей цене.

Кроме того, законодательством предусмотрено как повышение, так и понижение цены. «Это обычная мировая практика. Стоимость имущества будет понижаться до тех пор, пока не найдется покупатель», — подчеркнул лектор и посоветовал указывать заниженную цену, так как это вызовет ажиотаж и конкуренцию среди покупателей, а также повышение цены и быструю продажу имущества.

Игорь Николаев рассказал слушателям о проблемах, часто возникающих при продаже имущества на аукционе. В их числе — неадекватность цены (явно завышенная стоимость), продажа имущества юридического лица, которое является плательщиком НДС. Как сказал г-н Николаев, некоторые арбитражные управляющие идут на риск, избегая уплаты НДС и выдачи налоговой накладной, поскольку за такие нарушения установлена уголовная ответственность в соответствии со статьей 212 Уголовного кодекса.

Что касается санации, то существует два ее вида: досудебная и судебная санация. «Никто не может разработать план санации, кроме должника, потому необходимо привлекать арбитражного управляющего как бизнес-консультанта».