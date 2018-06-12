Сегодня 12 июня 2018 года, 16:30

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному хотят продлить испытательный срок

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обратилось в суд с ходатайством о продлении испытательного срока политику Алексею Навальному по «делу Кировлеса».

Соответствующая информация опубликована в электронной базе Симоновского районного суда Москвы. Ходатайство поступило в суд вчера, никаких процессуальных действий с ним пока не проведено. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские издания.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, г-н Навальный, будучи условно осужденным по статье о растрате, нарушил общественный порядок, за что был привлечен к административной ответственности, уполномоченный орган может требовать продлить ему испытательный срок, но не более чем на один год.

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно. После многочисленных обжалований приговора дело дошло до Европейского суда по правам человека, который признал нарушения в ходе разбирательства и направил дело на повторное рассмотрение. В феврале 2017 года Ленинский райсуд Кирова подтвердил законность своего приговора.

С того момента политик неоднократно привлекался к административной ответственности и провел больше 100 дней под административным арестом. По результатам акции «Он нам не Царь» Тверской райсуд Москвы арестовал Навального на 30 суток. Алексей Навальный выйдет на свободу через пять дней.