Российскому оппозиционеру Алексею Навальному хотят продлить испытательный срок

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обратилось в суд с ходатайством о продлении испытательного срока политику Алексею Навальному по «делу Кировлеса».
Соответствующая информация опубликована в электронной базе Симоновского районного суда Москвы. Ходатайство поступило в суд вчера, никаких процессуальных действий с ним пока не проведено. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские издания.
Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, г-н Навальный, будучи условно осужденным по статье о растрате, нарушил общественный порядок, за что был привлечен к административной ответственности, уполномоченный орган может требовать продлить ему испытательный срок, но не более чем на один год.
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно. После многочисленных обжалований приговора дело дошло до Европейского суда по правам человека, который признал нарушения в ходе разбирательства и направил дело на повторное рассмотрение. В феврале 2017 года Ленинский райсуд Кирова подтвердил законность своего приговора.
С того момента политик неоднократно привлекался к административной ответственности и провел больше 100 дней под административным арестом. По результатам акции «Он нам не Царь» Тверской райсуд Москвы арестовал Навального на 30 суток. Алексей Навальный выйдет на свободу через пять дней.
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