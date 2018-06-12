Сегодня 12 июня 2018 года, 16:30

ВС: на время особого периода военнослужащим санкции за неисполнение кредитных обязательств не начисляются

На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за неисполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются. Как сообщает портал «Судебная власть Украины», Верховный Суд в постановлении от 30 мая 2018 по делу №521/12726/16-ц (кассационное производство №61-16144св18) по иску о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело ему на рассмотрение.

На основании статей 5, 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», части 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным — с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

При этом, согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», особым периодом является период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты предприятий, учреждений и организаций, а также выполнения гражданами Украины своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, который начинается с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

В Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время.

С текстом постановления Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.