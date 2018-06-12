Сегодня 12 июня 2018 года, 16:30

Детективы НАБУ ведут расследование из-за декларации судьи Верховного Суда

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации победителем в конкурсе на должность судьи в палате Кассационного гражданского суда в новом Верховном Суде, судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ольгой Ступак.

Об этом говорится в одном из судебных решений Соломенского районного суда города Киева, пишет «Слово и Дело».

Детектив указывал, что г-жа Ступак в 2015 году проживала не в служебной квартире, указанной в декларации, а в другой квартире. Этот факт подтвержден ею во время собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей. Также с ноября 2016 года судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел проживает в частном доме своей свекрови, что не отображено в декларации.

Как отмечает издание, в мае 2016 года Ольгой Ступак и ее мужем был приобретен автомобиль BMW X5 2016 года выпуска за 1,42 млн грн. При этом совместный их доход в 2015 году составлял 600 тысяч гривен, а в 2016 — 1,4 млн грн. В 2015 году О.Ступак указала 290 тыс. грн 16,5 тыс. евро сбережений, а в 2016 году — 76 тыс. грн, 23 тыс. евро и 500 долларов.

Детективы также установили, что в течение 2016 года кроме проживания в доме судья вместе с семьей проживала в объектах недвижимости, принадлежащих ее родственникам: родителям, сестре и т.п.

В связи с этим в Нацбюро просили суд предоставить доступ к документам частного нотариуса, который занимался оформлением дома свекрови судьи ВССУ.