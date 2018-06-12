Сегодня 12 июня 2018 года, 14:47

Визит инспектора с проверкой получающих субсидию возможен только по обращению граждан

Визит инспектора с проверкой для получения субсидии происходит только в исключительных случаях и по обращению самого человека. Об этом в интервью журналистам сообщил директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает сайт Минсоцполитики.

«На сегодняшний день внедряется механизм, который был заложен 1 мая этого года. Сейчас граждане обращаются с заявлениями и декларациями для назначения субсидии, также продолжается процедура переназначения субсидий для граждан, которые не должны подавать документы и получат субсидии в автоматическом режиме. Отныне при назначении субсидий, кроме фактора официальных доходов, применяются также определенные элементы имущественного состояния человека — наличие квартиры или дома площадью более 120 и 200 кв. м соответственно, наличие транспортных средств, которым меньше пяти лет, а также наличие в составе семьи трудоспособных неработающих лиц», — заявил директор Виталий Музыченко.

Рассказывая о новом порядке назначения субсидий, он также пояснил, что слухи о массовых рейдах инспекторов в помещения получателей субсидий являются безосновательными.

«Для получения субсидии люди обращаются с заявлениями и декларациями, и если информация, указанная в документах, соответствует критериям получения этого вида помощи, то человек получает субсидию на общих основаниях. Другая ситуация, когда домохозяйство не имеет права на получение субсидии на общих основаниях, например, из-за наличия транспортного средства менее пяти лет, но семья считает, что нуждается в государственной поддержке. В таком случае подается обращение о рассмотрении вопроса на комиссии, и одним из оснований для рассмотрения является акт обследования материально-бытовых условий. При этом является обязательным требованием посещение домохозяйства социальным инспектором для того, чтобы убедиться в необходимости поддержки. То есть визит инспектора в помещение происходит только по требованию домохозяйства», — пояснил Виталий Музыченко.

Стоит отметить, что единственным случаем, при котором субсидия не будет предоставлена и вопрос не будет рассмотрен на комиссии, является наличие жилой площади, превышающей норматив (более 120 квадратных метров для квартир, свыше 200 квадратных метров для домов). Все остальные критерии могут быть предметом рассмотрения комиссии.

Вместе с тем те граждане, которые предоставят в декларациях заведомо недостоверные данные для незаконного получения субсидий, будут выявлены через механизм верификации и лишены права на субсидию, а также обязаны вернуть в государственный бюджет все незаконно полученные деньги налогоплательщиков за период получения субсидии с момента подачи ложных данных.