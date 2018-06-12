МИД потребовал от Deutsche Welle объяснений из-за выражения «гражданская война» о конфликте на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины требует от немецкого агентства Deutsche Welle объяснений по поводу редакционной статьи издания, в которой российская агрессия в отношении Украины названа «гражданской войной». Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца, передает «Фокус».
«Неприемлемо видеть, как DW пишет о «гражданской войне» в Украине, когда на деле это продолжающаяся агрессия России против Украины», — отметила г-жа Беца.
Она добавила, что работа СМИ должна основываться на фактах.
«Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством», — написала представитель внешнеполитического ведомства.
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