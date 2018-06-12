Сегодня 12 июня 2018 года, 14:48

Сегодня вступают в силу новые правила осуществления денежных переводов

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, информирует 1NEWS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в заявлении, теперь банкам и их клиентам (физическим лицам — резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. «Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, предоставленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, физические лица получают возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, который инициирован из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №62 «Об утверждении изменений в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине» от 7 июня 2018 года. Они вступают в силу с 12 июня 2018 года. Документ доступен по ссылке.

Издание отмечает, что переводы «заробитчан» в пять раз превышают иностранные инвестиции. За 2015—2017 годы трудовые мигранты перевели в Украину 23,8 млрд долларов США.