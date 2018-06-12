Сегодня 12 июня 2018 года, 14:48

Омбудсмены Украины и России разрабатывают «дорожную карту» освобождения заключенных

Главы внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России) впервые обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров, передает «Фокус» со ссылкой на украинские медиа.

«Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в «нормандском формате». Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только о заложниках, мы никогда предметно по меньшей мере не обсуждали миротворческую миссию относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях», — заявил г-н Климкин, передает «УНИАН».

Обсуждение вопроса освобождения политзаключенных в рамках «нормандского формата» подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что омбудсмены России и Украины составят «дорожную карту» по урегулированию этого вопроса, передает «РИА Новости».

«Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора (телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина — ред.) и пытаются составить какую-то такую «дорожную карту» решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц», — отметил российский министр.

Напомним: 9 июня с.г. Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили по телефону обмен удерживаемых лиц. По итогам разговора была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских — в России.