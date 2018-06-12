Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 июня 2018 года, 14:48

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Омбудсмены Украины и России разрабатывают «дорожную карту» освобождения заключенных

12 июня 2018 года Источник:Фокус

Главы внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России) впервые обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров, передает «Фокус» со ссылкой на украинские медиа.

«Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в «нормандском формате». Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только о заложниках, мы никогда предметно по меньшей мере не обсуждали миротворческую миссию относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях», — заявил г-н Климкин, передает «УНИАН».

Обсуждение вопроса освобождения политзаключенных в рамках «нормандского формата» подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что омбудсмены России и Украины составят «дорожную карту» по урегулированию этого вопроса, передает «РИА Новости».

«Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора (телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина — ред.) и пытаются составить какую-то такую «дорожную карту» решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц», — отметил российский министр.

Напомним: 9 июня с.г. Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили по телефону обмен удерживаемых лиц. По итогам разговора была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских — в России.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом