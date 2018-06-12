он же e-mail

Сегодня 12 июня 2018 года, 13:05

Совет судей Украины проведет в пятницу выездное заседание во Львове

Во Львове 15 июня 2018 года состоится очередное выездное заседание Совета судей Украины. Об этом сообщается на сайте Совета.

На повестку дня заседания вынесены 14 вопросов, а именно:

- о мерах по надлежащей организации работы следственных судей, докладчик — Виктор Маслов;

- о применении системы оценивания работы суда (СОРС) с целью получения информации о текущей ситуации работы судов и определения потребностей органов системы правосудия, докладчик — Андрей Жук;

- о создании рабочей группы для обновления положений Кодекса судейской этики и подготовки комментария к Кодексу судейской этики, докладчик — председатель Комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Егор Краснов.

С повесткой дня заседания Совета судей Украины можно ознакомиться по ссылке.