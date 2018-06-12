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В 2017 году к украинским банкам применено 155 мер воздействия

12 июня 2018 года Источник:Finclub

В 2017 году безвыездной надзор Национального банка Украины применил к банкам 155 мер воздействия, что меньше, чем в 2016 году — 158, сообщает Finclub.

В течение 2017 года инспекторами Нацбанка проведены 64 инспекционные — 35 плановых и 29 внеплановых — проверки 59 банков.

В результате проверок 44 банка получили 62 письменных предостережения, 10 банков были признаны проблемными, а девять — неплатежеспособными.

В 20 банках назначали куратора и устанавливали особенный режим контроля 21 раз, а 23 банка получили 24 штрафа.

«Благодаря внедренным мероприятиям, направленным на улучшение финансового состояния, с шести банков снят статус проблемности. Сейчас они продолжают работать на рынке. На момент выхода из проблемности эти банки привели свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины, но уровень стабилизации в них разный, поэтому они остаются под особым контролем Национального банка», — говорится в годовой отчетности НБУ.

В отношении одного должностного лица, собственника существенного участия, был применен штраф. С пятью банками НБУ заключил письменное соглашение. Против семи банков были применены ограничения или приостановлены их операции.

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