В столице арестован «охотник за собаками» Алексей Святогор

По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Алексею Святогору — подозреваемому по части 2 статьи 300, части 3 статьи 300 УК Украины следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года без определения размера залога.
Поддержать позицию прокуратуры пришла возмущенная общественность.
Как известно из СМИ, данное лицо является «догхантером», совершившем отравление тысяч бездомных собак. Его называют «самым известным шкуродером Украины».
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9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
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