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Сегодня 12 июня 2018 года, 11:23

Ближайший экзамен для желающих стать частными исполнителями будет проведен 18 июня 2018 года

Министерство юстиции Украины информирует на своем сайте о том, что 18 июня с.г. состоится квалификационный экзамен для лиц, желающих осуществлять деятельность частных исполнителей.

Начало экзамена в 10.00. Место проведения: Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 73, второй этаж, мраморный зал.

Отмечается, что к экзамену допущены 25 лиц, с соответствующим списком можно ознакомиться по ссылке.

Также известно, что последующие экзамены пройдут 25 июня, 20 июля и 23 июля 2018 года.