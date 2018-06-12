Завтра состоится подготовительное заседание по делу об убийстве Д.Вороненкова

Назначено подготовительное судебное заседание в отношении фигурантов дела об убийстве Дениса Вороненкова, депутата Государственной Думы Российской Федерации.
Первым обвиняемым выступает гражданин Украины Ярослав Тарасенко, который обвиняется по части 5 статьи 27, пунктам 6, 11, 12 части 2 статьи 115, части 1 статьи 263 УК Украины.
Второй обвиняемый — Александр Лось. Он обвиняется по части 5 статьи 27, пунктам 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК Украины.
Судебное заседание назначено на 11.00 в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: г.Киев. Дегтяревская, 31-А.
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
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