Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 июня 2018 года, 11:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Во Львове открыли РАГС в формате OpenSpace, который проверят «тайные покупатели»

12 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Во Львове состоялось торжественное открытие центра по предоставлению услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) европейского образца — OpenSpace. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

«Минюст продолжает вводить услуги европейского стандарта во всех сферах деятельности ведомства. OpenSpace предоставляет гражданам максимально прозрачные быстрые и доступные сервисы. Львов является одним из лидеров в этом направлении. Ведь только в прошлом году мы создали первый такой центр в Киеве. В прошлом месяце к этому проекту присоединилась Одесса. И уже сегодня во Львове мы открываем современный центр предоставления сервисов Министерства юстиции в сфере регистрации актов гражданского состояния», — отметил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в новых центрах граждане могут без очередей и лишней бюрократии получить качественные услуги европейского уровня.

«Здесь мы собрали наиболее популярные среди наших граждан услуги: регистрацию рождения ребенка, изменение имени, подачу документов для бракосочетания, получение копий документов. Всего 12 услуг, большинство из которых можно получить всего за несколько минут», — подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что данный проект будет развиваться и в дальнейшем. Вскоре такого уровня сервис будет доступен украинцам во всех регионах. В ближайшее время OpenSpace должны появиться в Виннице, Ужгороде, Сумах и Херсоне.

По словам министра, работа учреждений нового формата будет постоянно проверяться так называемыми тайными покупателями, чтобы точно знать, что жители страны получают лучшие услуги.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом