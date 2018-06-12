Сегодня 12 июня 2018 года, 11:23

Во Львове открыли РАГС в формате OpenSpace, который проверят «тайные покупатели»

Во Львове состоялось торжественное открытие центра по предоставлению услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) европейского образца — OpenSpace. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

«Минюст продолжает вводить услуги европейского стандарта во всех сферах деятельности ведомства. OpenSpace предоставляет гражданам максимально прозрачные быстрые и доступные сервисы. Львов является одним из лидеров в этом направлении. Ведь только в прошлом году мы создали первый такой центр в Киеве. В прошлом месяце к этому проекту присоединилась Одесса. И уже сегодня во Львове мы открываем современный центр предоставления сервисов Министерства юстиции в сфере регистрации актов гражданского состояния», — отметил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в новых центрах граждане могут без очередей и лишней бюрократии получить качественные услуги европейского уровня.

«Здесь мы собрали наиболее популярные среди наших граждан услуги: регистрацию рождения ребенка, изменение имени, подачу документов для бракосочетания, получение копий документов. Всего 12 услуг, большинство из которых можно получить всего за несколько минут», — подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что данный проект будет развиваться и в дальнейшем. Вскоре такого уровня сервис будет доступен украинцам во всех регионах. В ближайшее время OpenSpace должны появиться в Виннице, Ужгороде, Сумах и Херсоне.

По словам министра, работа учреждений нового формата будет постоянно проверяться так называемыми тайными покупателями, чтобы точно знать, что жители страны получают лучшие услуги.