Сегодня 12 июня 2018 года, 09:40

Павел Жебривский уходит с поста губернатора Донецкой области в ГПУ

СМИ узнали, какую должность займет председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после своей отставки. Как сообщается, он будет заместителем Генпрокурора, рассказали источники hromadske.ua в правительстве, передает «УНИАН».

Отметим, что Павел Жебровский имеет прокурорский опыт. До того как возглавить Донецкую ОГА, он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины. На днях Павел Жебривский решил подать в отставку с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации.