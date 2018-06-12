Павел Жебривский уходит с поста губернатора Донецкой области в ГПУ

СМИ узнали, какую должность займет председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после своей отставки. Как сообщается, он будет заместителем Генпрокурора, рассказали источники hromadske.ua в правительстве, передает «УНИАН».
Отметим, что Павел Жебровский имеет прокурорский опыт. До того как возглавить Донецкую ОГА, он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины. На днях Павел Жебривский решил подать в отставку с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации.
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