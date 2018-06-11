Сегодня 11 июня 2018 года, 18:17

Legal High School: как противодействовать фиктивному банкротству

C лекцией на тему «Выявление признаков фиктивного банкротства, доведение до банкротства: противодействие и санкции» в LHS выступил Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины.

Докладчик обратил внимание на особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности. В частности, статья 95 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предусматривает инициирование дела о банкротстве в упрощенном порядке по заявлению должника. Для такой категории дел закон не требует наличия анализа финансово-хозяйственной деятельности, но, как подчеркнул лектор, именно такой анализ служит реальным доказательством в делах о банкротстве.

Лектор рассказал о способах противодействия фиктивному банкротству. Так, до момента возбуждения дела о банкротстве Юрий Моисеев рекомендует руководителю предприятия детально проанализировать всю информацию о финансовом состоянии, а также экономические показатели деятельности компании. После возбуждения дела о банкротстве следует сделать анализ информации, которая была заявлена на собрании кредиторов или на заседании комитета кредиторов, а также не стеснятся задавать вопросы кредиторам, для того чтобы максимально разобраться в ситуации. Лектор советует собирать доказательства, используя при этом инструменты видео- и аудиофиксации.

По мнению Юрия Моисеева, всегда следует учитывать запланированный финансовый отчет. В случае искажения сведений в статистической отчетности нужно проверить первичные бухгалтерские документы и при необходимости провести экономическую экспертизу. В случае выявления искажения финансовой отчетности лектор рекомендует использовать эти данные в качестве доказательственной базы.

Действием, свидетельствующим о фиктивном банкротстве, является, в частности, сокрытие имущества, находящегося в распоряжении предприятия, или занижение его оценки. Для выявления таких нарушений нужно выяснить, каким образом проводилась оценка этого имущества, не было ли умышленного списания материальных активов и безосновательного отчуждения этих активов по заниженным ценам. «Поскольку все эти действия свидетельствуют об отчуждении имущества на не выгодных предприятию условиях, на основании этих сведений можно сделать вывод о фиктивном банкротстве», — резюмировал Юрий Моисеев.