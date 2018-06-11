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LHS: инициирование вопроса о банкротстве

11 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках школы реструктуризации и банкротства с лекцией выступила управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий Диана Козловская. Тема доклада — «Инициирование вопроса о банкротстве. Нюансы, которые нужно учитывать, подавая заявление».

Лектор озвучила практические аспекты подачи заявления о банкротстве: речь шла о том, какие документы могут служить основанием для открытия производства по делу о банкротстве. В частности, таким документом может быть решение третейского суда.

В ходе лекции Диана Козловская обратила внимание на следующий вопрос: является ли достаточным основанием исполнительная надпись нотариуса на векселе для открытия производства по делу о банкротстве? Как показывает судебная практика, вексель — это возможность для кредитора получить задолженность в бесспорном порядке. Но следует иметь в виду, что при выявлении определенных обстоятельств исполнительная надпись может быть признана не подлежащей исполнению.

Докладчик также ознакомила слушателей с особенностями открытия производства относительно некоторых категорий. Так, статья 94 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» регулирует процедуру санации, инициированной руководителем предприятия. Как отметила лектор, в этом случае руководитель должен предоставить план санации и письменное согласие кредиторов.

Особенностью банкротства фермерского хозяйства (данная процедура предусмотрена статьей 93) является требование относительно письменного согласия всех членов фермерского хозяйства, так как заявление о банкротстве подает его председатель.

Что касается банкротства физических лиц, то, как подчеркнула Диана Козловская, в проекте Кодекса Украины по процедурам банкротства устранена коллизия: «Новый Кодекс наконец-то разрешает вопрос отождествления физических лиц и физических лиц — предпринимателей».

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