Сегодня 12 июня 2018 года, 13:05

Обязательность судебного решения по делу о банкротстве относительна — руководитель ЦКП Андрей Волков

О злоупотреблениях, возникающих в ходе рассмотрения дел о банкротстве, рассказал слушателям Legal High School Андрей Волков, руководитель Центра коммерческого права.

Какие злоупотребления существуют? Самым распространенным видом является массовая подача исков с целью «засыпать суд как печеньем». Это попытка добиться передачи дела нужному судье. «Потом мы устраняем недостатки там, где нам выгодно», – озвучил он логику таких заявителей. При этом он подчеркнул, что нынешняя система делопроизводства показывает, что были поданы тождественные иски.

Популярная тактика затягивания – заявление встречных исков или исков так или иначе связанных с основным иском. В связи с этим заседание откладывается, уточнил г-н Волков.

Часто в делах о банкротстве используют механизм истребования дела, например, апелляционным судом. Сторона по делу обжалует один из аспектов дела, а потом истребует материалы дела из суда первой инстанции. «Подать жалобу может быть даже тот, в пользу кого оно вынесено», – уточнил юрист. Но суд может выделить из дела только те материалы, которые касаются предмета жалобы.

Часто подается иск о недействительности документа, на основе которого производится взыскание. Следовательно, производство по основному иску будет приостановлено до рассмотрения второго спора. Как заявил Андрей Волков, есть судьи, которые принципиально реагируют на такие вещи: принимают решение рассматривать дела независимо от результата разрешения второстепенного спора.

Проблема с передачей дел связана, в том числе, с существующей на сегодняшний день системой бумажного делопроизводства в судах. Возможно, с введением электронного суда злоупотреблений станет меньше, поскольку бумажный носитель не будет играть настолько значительную роль.

Как еще противостоять злоупотреблениям можно с помощью ХПК? Суд часто может отказать в удовлетворении ходатайства даже устно и без составления мотивированного определения как отдельного процессуального документа. Кроме того, можно возложить на инициатора злоупотреблений негативные последствия (например, оставить иск без рассмотрения или наложить штраф за злоупотребление процессуальными правами). При этом г-н Волков подчеркнул: «Судьи неохотно идут на применение резких шагов». Ведь судью могут обвинить в том, что он препятствует доступу к правосудию. Есть риск обращения в ВСП и т.п. Чаще всего, судьи выносят предупреждение или объявляют перерыв, а также используют другие методы.

Андрей Волков обратил внимание на принципиальный аспект конкурсного процесса, под которым понимаются и дела о банкротстве. Суть такого производства – не допустить преимуществ для одного отдельно взятого кредитора в ущерб другим. Должны быть удовлетворены требования всех кредиторов. Не только взыскатель, но и должник желает контролировать процесс. Что будет делать должник, который осознает свою неплатежеспособность? Он может найти дружественного кредитора, устроить судебный процесс, а потом с треском его проиграть. «Наращивание кредитной массы аффилированным кредиторам», – так это формулу назвал докладчик. Должник «молча проигрывает», а дела «освящаются» именем Украины. Как правило, имеются решения двух судов – общего и хозяйственного. Этот кредитор становится инициирующим кредитором. Может ли конкурсный кредитор обжаловать решение, если видит сговор? Является ли такое решение обязательным?

Отвечая на эти вопросы, он считает, что решение обязательно не целиком, а только в резолютивной части и только в отношении лиц, участвовавших в деле. Имеет ли преюдициальную силу факты, установленные решением, для других лиц. Он напомнил, что обстоятельства могут быть оспорены тем лицом, которое не принимало участие в деле. Обязательность решений «относительна», а не абсолютна, отметил юрист. Принципиальным является исполнительный аспект. Решение должно быть обязательным для исполнения обязанными сторонами и уполномоченными органами государственной власти, например ГИС.

Правовые выводы одного судьи не являются обязательными для других судей. Любые указания судьям, как рассматривать дело, нарушают принцип независимости судей. «Судья должен сделать собственное заключение об обстоятельствах дела и дать им правовую оценку», – добавил он. Факты, установленные решением суда, могут не доказываться только в тех делах, в которых принимают участие те же стороны, но могут быть опровергаться лицами, которые в таком споре участие не принимали.

Лектор подчеркнул необходимость отойти от догматических подходов, унаследованных с советской эпохи. Впереди еще предстоит немало дискуссий, осознает лектор. «Речь не о том, что решение не нужно выполнять. Оно касается лишь тех двух сторон, которые участвовали в деле, и для тех субъектов, которые уполномочены исполнять решение», – выразил он свою позицию. Должник не может возражать против такого решения, а другой кредитор – может, подытожил эксперт.