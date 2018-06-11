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ГПУ подозревает бывшего зампредседателя ВХСУ во вмешательстве в распределение дел в 2010—2014 годах

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам организации и совершения бывшим руководством Высшего хозяйственного суда Украины преступлений против правосудия. Речь идет о вмешательстве в деятельность судебных органов, незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, вынесении неправосудных решений, а также о фактах совершения тяжких и особо тяжких имущественных и коррупционных преступлений в период 2010—2014 годов.

Ранее в ходе расследования сообщено о подозрении бывшим председателю ВХСУ и его заместителю во вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда. По результатам расследования выявлены дополнительные эпизоды уголовного правонарушения, и заместителю председателя ВХСУ сообщено о новом подозрении, передает сайт ГПУ.

В частности, он подозревается в том, что, будучи судьей Хозяйственного суда Донецкой области, в личных интересах постановил заведомо неправосудное решение в пользу одного из предприятий, которым незаконно на органы местного самоуправления возложена обязанность заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-правовой стоимостью более 8 млн грн сроком на 49 лет.

Кроме того, инкриминируется совершение ряда преступлений на должностях председателя Хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда (2011—2014 годы) путем обмана и злоупотребления доверием судей этих судов. Говорится, что он внедрил механизм «контролируемого распределения исковых заявлений» на заранее определенного им судью или коллегию судей, а также неоднократно совершал вмешательство в деятельность этих судов путем указаний о разрешении спора в пользу одной из сторон.

В результате этих действий более восьми тысяч исковых заявлений, поступивших в Хозяйственный суд города Киева, распределялись с грубым нарушением требований закона относительно объективного и беспристрастного их распределения.

В частности, среди таких дел суда было дело по иску Министерства обороны Российской Федерации к Кабинету Министров Украины, которое рассматривалось в 2012—2013 годах. Было вынесено решение, которым на государство была возложена обязанность выплатить Министерству обороны РФ более 3 млрд грн (во исполнение решения 38 млн грн были перечислены из госбюджета на счета Минобороны РФ).

Также в этом производстве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 376, частью 2 статьи 376-1 УК Украины четырем бывшим работникам аппарата Хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым инкриминируется соучастие в совершении вмешательства в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки.

Как сообщает «ЛИГА», речь идет о судье Артуре Емельянове.