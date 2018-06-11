Сегодня 11 июня 2018 года, 18:17

91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности — ВККС о неожиданных результатах оценивания

Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает проводить квалификационное оценивание судейского корпуса Украины. Оценивание проходят 2969 судей в двух группах из 999 и 1970 судей. По состоянию на 7 июня 2018 года завершилось оценивание 29% судей (868 судей), из них 82% (или 709 судей) признаны соответствующими занимаемой должности.

Остальные 18%, то есть 159 судей, подлежат увольнению или уже уволены, в частности, это:

- 65 судей, не сдавших экзамен;

- 26 судей, не прошедших собеседования с членами Комиссии.

Таким образом, 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности. Об этом сообщается в пресс-релизе Комиссии.

Еще 68 судей уволены, в частности, по собственному желанию во время процедуры оценивания.

«Эти результаты стали неожиданными даже для нас по двум причинам. Прежде всего из-за впечатляющего количества судей, которые не сдали экзамен. Ведь это проверка профессиональных знаний и навыков. Большинство — это судьи первой инстанции. Второй неожиданностью стало количество судей, которые во время оценивания решили уволиться сами. Очевидно, это свидетельствует о том, что судебная власть благодаря квалификационным процедурам проходит самоочищение», — прокомментировал заместитель председателя Комиссии Станислав Щотка.

Отмечается, что процедура квалификационного оценивания не была завершена в первой группе в отношении 211 судей, в рассмотрении материалов 112 судей был объявлен перерыв, в частности, из-за наличия выводов Общественного совета добропорядочности, которые не были оформлены должным образом. Сейчас собеседования с этими судьями продолжаются.

Квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины. Для первой тысячи судей оценивание объявлено 20 октября 2017 и продолжается уже семь месяцев. Из числа судей, которые прошли оценивание, у 181 судьи-«пятилетки» закончились полномочия, эти судьи уже рекомендованы Высшим советом правосудия для назначения на должности. Это позволит восстановить или разгрузить работу судов. Сейчас судьи из первой группы находятся на последнем этапе квалификационного оценивания — собеседование и анализ досье. Судьи из второй группы сдали экзамены и сегодня проходят тестирование морально-психологических качеств.