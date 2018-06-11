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Государственная уголовно-исполнительная служба разъясняет нюансы перевода из одной колонии в другую

11 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины поступают многочисленные обращения осужденных и их родственников с ходатайствами о переводе осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое. При этом граждане не владеют информацией о перечне документов, необходимых для рассмотрения данного вопроса. Об этом сообщается на сайте Службы.

С целью помощи осужденным и их родственникам Государственная уголовно-исполнительная служба Украины создала на сайте рубрику «Информация для граждан по вопросам перевода осужденных», в которой размещена подробная информация по вопросам перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое и образец соответствующего заявления.

С указанной информацией можно ознакомиться по ссылке.

В то же время информируем, что приказом Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины от 30 мая 2018 года №132/ОД-18 создана Центральная комиссия Администрации Службы и утвержден ее состав. К полномочиям этой комиссии относится рассмотрение вопросов о переводе осужденных из одного учреждения исполнения наказаний в другое.

Подчеркивается, что к ходатайству близких родственников или членов семьи осужденного о переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое «в соответствии с местом постоянного проживания близких родственников и/или членов семьи осужденного» обязательно прилагаются соответствующие подтверждающие документы:

- копии паспортных документов близких родственников или членов семьи осужденного;

- оригиналы или нотариально заверенные копии справки о регистрации места жительства или места пребывания близкого родственника или члена семьи, обратившегося с ходатайством;

- документы, подтверждающие наличие родственных отношений (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).

К свидетельству о рождении ребенка осужденного дополнительно прилагаются справка о регистрации места жительства или места пребывания ребенка и информация службы по делам детей по месту жительства ребенка и по месту жительства осужденного о лишении или восстановлении его родительских прав.

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