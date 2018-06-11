Государственная уголовно-исполнительная служба разъясняет нюансы перевода из одной колонии в другую

В Администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины поступают многочисленные обращения осужденных и их родственников с ходатайствами о переводе осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое. При этом граждане не владеют информацией о перечне документов, необходимых для рассмотрения данного вопроса. Об этом сообщается на сайте Службы.
С целью помощи осужденным и их родственникам Государственная уголовно-исполнительная служба Украины создала на сайте рубрику «Информация для граждан по вопросам перевода осужденных», в которой размещена подробная информация по вопросам перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое и образец соответствующего заявления.
С указанной информацией можно ознакомиться по ссылке.
В то же время информируем, что приказом Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины от 30 мая 2018 года №132/ОД-18 создана Центральная комиссия Администрации Службы и утвержден ее состав. К полномочиям этой комиссии относится рассмотрение вопросов о переводе осужденных из одного учреждения исполнения наказаний в другое.
Подчеркивается, что к ходатайству близких родственников или членов семьи осужденного о переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения исполнения наказаний в другое «в соответствии с местом постоянного проживания близких родственников и/или членов семьи осужденного» обязательно прилагаются соответствующие подтверждающие документы:
- копии паспортных документов близких родственников или членов семьи осужденного;
- оригиналы или нотариально заверенные копии справки о регистрации места жительства или места пребывания близкого родственника или члена семьи, обратившегося с ходатайством;
- документы, подтверждающие наличие родственных отношений (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).
К свидетельству о рождении ребенка осужденного дополнительно прилагаются справка о регистрации места жительства или места пребывания ребенка и информация службы по делам детей по месту жительства ребенка и по месту жительства осужденного о лишении или восстановлении его родительских прав.
Сохранить:
Контакты:
Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: