Сегодня 11 июня 2018 года, 14:52

LHS Discussion Hub: эксперты обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности процедур банкротства

В рамках LHS Discussion Hub 11 июня с.г. собравшиеся эксперты выясняли способы повышения эффективности процедур банкротства в контексте нового Кодекса.

Модератором дискуссии выступил Сергей Донков, советник ЮФ Evris, член дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих.

Александр Удовиченко, советник AO ADER HABER, экс-судья Высшего хозяйственного суда Украины, указал на необходимость принятия нового Кодекса Украины по процедурам банкротства (законопроект №8060): «Изначальной целью законодательного регулирования процедуры банкротства было создание условий для сохранения предприятий. За годы независимости Украины сложилась ситуация, что такой подход стал вредить интересам кредиторов и инвесторов и, как следствие, вызвал недовольство бизнес-среды. Принятый в первом чтении Кодекс по процедурам банкротства предоставляет должнику разумный срок для быстрого и эффективного проведения процедуры банкротства. Новый Кодекс имеет прокредиторскую направленность, что является шагом вперед для экономики Украины». Докладчик назвал положительные черты нового Кодекса: новый Кодекс предусматривает ряд мер, выступающих предохранителями для участников процедуры банкротства. В их числе — краткие сроки урегулирования задолженности, неотвратимая и прозрачная ликвидационная процедура, что позволит сократить и удешевить процедуру банкротства.

Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины, отметил, что процедура банкротства не может быть дешевой, если учитывать требования эффективности, но все же стоимость процедуры может уменьшиться благодаря оптимизации расходов.

Игорь Николаев, юридический советник Центра коммерческого права, эксперт Проекта Европейского Союза «Поддержка реформ юстиции и правосудия в Украине» определил суть банкротства как льготу для должника и возможность восстановления платежеспособности. Эксперт обратил внимание, что каждая норма нового Кодекса должна толковаться в таком смысле, который даст социальный и экономический эффект. По мнению Игоря Николаева, в новом Кодексе заложены инструменты для восстановления экономики.

В продолжение этой темы народный депутат Украины Руслан Сидорович высказал свою позицию: «Ни один закон не будет работать, если участники процедуры банкротства не будут соблюдать принцип верховенства права. Проблема злоупотребления процессуальными правами искажает первоначальную экономическую сущность законодательства о банкротстве. В новом Кодексе заложен дух закона. Закон хорош тогда, когда достигает общественного баланса, поэтому новый Кодекс должен в равной степени удовлетворять интересы как должников, так и кредиторов».

Александр Бирюков, научный советник Юридической группы LCF, назвал экономическую цель законодательства о банкротстве: «Функция государства — обеспечить эффективность использования имущества, если такое имущество не выполняет своей функции, государство заинтересовано в его передаче более эффективному должнику».