Сегодня 11 июня 2018 года, 16:35

В суд передано дело в отношении казначея «Ощадбанка», представлявшего интересы офшорной компании

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства «Ощадбанка» по факту злоупотребления служебным положением, что нанесло убыток банку на 16,7 млн грн. Об этом сообщает издание Finclub.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, досудебное расследование установило, что с марта по апрель 2012 года «Ощадбанк» приобрел у Министерства финансов Украины ОВГЗ в количестве 900 тыс. штук на 913 млн грн.

Однако выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор «Ощадбанка», злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу 250 тыс. облигаций в пользу «Банка 3/4» за 269,2 млн грн. Вероятно, речь идет о директоре казначейства «Ощадбанка» Владимире Исакове, который возглавлял казначейство с 14 декабря 2012 года.

В тот же день он получил кредит в «Банке 3/4» на сумму 17,24 млн грн и выкупил у него 16 тыс. ОВГЗ за 17,23 млн грн, а остальные 234 тыс. ОВГЗ выкупило неизвестное лицо за 252 млн грн. Они получили 13 марта 2013 года купонный доход в размере 1,2 млн грн и 17,55 млн грн соответственно.

Сразу после получения купонного дохода казначей «Ощадбанка» продал 16 тыс. ОВГЗ компании Gasterral Trade limited (Кипр) за 16,04 млн грн и погасил кредит в «Банке 3/4». В пользу этой компании неустановленное лицо продало и 234 тыс. ОВГЗ за 234,56 млн грн.

«Интересы офшорной компании Gasterral Trade limited в этих соглашениях представлял на основании генеральной доверенности казначей «Ощадбанка», который сообщил, что его друзья в 2012 году предложили ему на основании доверенности представлять интересы офшорной компании за определенное вознаграждение», — говорится в материалах суда.

В тот же день кипрская компания продала 250 тыс. ОВГЗ в пользу «Банка 3/4» за 250,6 млн грн, который перепродал их обратно «Ощадбанку» за 250,6 млн грн.

Это была не единственная подобная схема.

Вследствие этого государственный банк недополучил свыше 16,7 млн грн прибыли от операций с ОВГЗ.

В прокуратуре отметили, что сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по части 2 статьи 364 УК в отношении обвиняемого лица 7 июня с.г. направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

15 марта 2018 года СБУ разоблачила топ-менеджера «Ощадбанка» в хищении денег госбанка на 16,7 млн грн. Банк тут же сообщил, что «сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей». Но еще 14 марта с.г. Печерский районный суд Киева разрешил отстранить директора казначейства «Ощадбанка» на период до 14 мая.