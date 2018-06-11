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В Черновцах прошли обыски в организации, выступающей за «Великую Румынию»

11 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, чьи представители распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, передает «УП».

Сообщается, что во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали карты территории Черновицкой области в составе так называемой Великой Румынии.

Сотрудники СБУ установили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии».

Правоохранители также зафиксировали, что участники организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению «исторической справедливости» путем аннулирования действующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возвращения» территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

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