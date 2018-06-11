Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 июня 2018 года, 14:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ очертил проблемы взаимодействия ритейлеров с поставщиками и намерен провести исследование данной сферы

11 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

8 июня 2018 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась рабочая встреча на тему «Проблемные вопросы в процессе сотрудничества торговых сетей и поставщиков в сфере ритейла». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Сегодня проблемами недобросовестного поведения на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами занимаются многие страны. В частности, проведенный Антимонопольным комитетом анализ международной практики показал, что основные проблемные вопросы возникают именно при взаимодействии торговых сетей с поставщиками.

Спорные вопросы в процессе сотрудничества торговых сетей и поставщиков, в частности, касаются:

- установления разных условий к равнозначным договорам для субъектов хозяйствования, которые действуют на одном товарном рынке;

- установления экономически необоснованной отсрочки платежа за поставленный товар;

- обязательности приобретения маркетинговых услуг;

- возврата нереализованных товаров после перехода права собственности.

Учитывая это, Игорь Кустовский, директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла, отметил, что в ближайшие годы приоритетным направлением в работе Комитета станет проведение исследования на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в части взаимодействия торговых сетей с поставщиками.

Игорь Кустовский подчеркнул, что Антимонопольный комитет Украины открыт к диалогу и заинтересован в получении обратной связи от участников рынка.

Во время встречи обсуждались такие темы, как:

- проблемные вопросы, которые могут возникать при взаимодействии между торговыми сетями и поставщиками на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- необходимость продолжения разработки правил профессиональной этики в сфере взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками.

С презентацией встречи можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом