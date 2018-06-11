АМКУ очертил проблемы взаимодействия ритейлеров с поставщиками и намерен провести исследование данной сферы

8 июня 2018 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась рабочая встреча на тему «Проблемные вопросы в процессе сотрудничества торговых сетей и поставщиков в сфере ритейла». Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Сегодня проблемами недобросовестного поведения на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами занимаются многие страны. В частности, проведенный Антимонопольным комитетом анализ международной практики показал, что основные проблемные вопросы возникают именно при взаимодействии торговых сетей с поставщиками.
Спорные вопросы в процессе сотрудничества торговых сетей и поставщиков, в частности, касаются:
- установления разных условий к равнозначным договорам для субъектов хозяйствования, которые действуют на одном товарном рынке;
- установления экономически необоснованной отсрочки платежа за поставленный товар;
- обязательности приобретения маркетинговых услуг;
- возврата нереализованных товаров после перехода права собственности.
Учитывая это, Игорь Кустовский, директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла, отметил, что в ближайшие годы приоритетным направлением в работе Комитета станет проведение исследования на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в части взаимодействия торговых сетей с поставщиками.
Игорь Кустовский подчеркнул, что Антимонопольный комитет Украины открыт к диалогу и заинтересован в получении обратной связи от участников рынка.
Во время встречи обсуждались такие темы, как:
- проблемные вопросы, которые могут возникать при взаимодействии между торговыми сетями и поставщиками на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- необходимость продолжения разработки правил профессиональной этики в сфере взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками.
С презентацией встречи можно ознакомиться по ссылке.
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