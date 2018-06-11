Сегодня 11 июня 2018 года, 16:35

Наезд пограничнику на ноги квалифицировали как насилие в отношении правоохранителя

Сегодня в КПВВ «Новотроицкое» был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда, осуществлявшего оформление лиц и транспортных средств.

Так, около полудня на въезд с временно оккупированной территории Украины в вышеупомянутый КПВВ прибыл автомобиль «Шевроле» под управлением гражданки Украины. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции.

В Волновахское ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Об этом случае сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.