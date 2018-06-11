Сегодня 11 июня 2018 года, 14:52

ВС: лицо, не доказавшее нарушения своих прав, лишено права обжаловать решение по делу о банкротстве

Лицо, не получившее статус кредитора, инвестора или иного участника в деле о банкротстве и не доказавшее нарушения своих прав, лишено права обжаловать принятое по делу решение. О важном решении Верховного Суда по этому вопросу говорится на портале «Судебная власть Украины».

Оставляя без изменений принятые по делу судебные решения об отказе в удовлетворении заявлений двух физических лиц о введении процедуры санации должника, участии в санации в качестве инвестора и замене ликвидатора, а также постановление апелляционного хозяйственного суда в части прекращения апелляционного производства по апелляционной жалобе физического лица на постановление местного хозяйственного суда об утверждении отчета ликвидатора и ликвидационного баланса банкрота, ликвидации банкрота и прекращении производства по делу, Верховный Суд исходил из следующего.

Производство о банкротстве общества открыто на основании статьи 95 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», которая предусматривает процедуру ликвидации банкрота по инициативе его учредителей без применения процедур распоряжения имуществом и санации, которая в понимании статьи 7 этого Закона является упрощенной, поскольку не предусматривает без изменения волеизъявления учредителей должника введение других процедур (санации, распоряжения имуществом). Таким образом, выводы хозяйственных судов об отказе во введении санационной процедуры при отсутствии данных в материалах дела об изменении волеизъявления учредителя относительно ликвидации должника и согласовании с ним вопроса возможности введения санации Верховный Суд признал в целом правильными.

Апелляционный суд установил, что физическое лицо, подавшее апелляционную жалобу, не получило статуса кредитора в деле о банкротстве, поскольку не обратилось с денежными требованиями к должнику в порядке и сроки, определенные законодательством.

Постановлением местного хозяйственного суда отказано физическому лицу в удовлетворении заявления о введении процедуры санации должника и участии его в деле в санации в качестве инвестора должника.

Учитывая указанное, Верховный Суд признал обоснованным прекращение апелляционным судом апелляционного производства по апелляционной жалобе физического лица на решение местного хозяйственного суда об утверждении отчета ликвидатора и ликвидационного баланса общества, ликвидации банкрота и прекращении производства по делу, поскольку это лицо не получило статуса кредитора, инвестора или другого участника в деле о банкротстве, не доказало нарушения своих прав, а потому лишено права обжаловать принятое по данному делу решение.

Ознакомиться с полным текстом постановления ВС можно по ссылке.