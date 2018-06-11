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В 2019 году процесс жеребьевки для зачисления в школы будет автоматизирован

11 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В 2019 году планируется начать автоматизацию процесса жеребьевки для зачисления детей в 1 класс на свободные места посредством запуска и пилотирования электронных реестров. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Сейчас в СМИ распространяется информация о том, что Министерство образования и науки Украины с 2019 году планирует отменить жеребьевки и ввести всеукраинский электронный реестр для поступления детей в первые классы — эта информация не соответствует действительности. Для того чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации, МОН подготовило соответствующее разъяснение», — говорится на сайте ведомства.

Так, планируется, что в 2019 году МОН совместно с органами местного самоуправления городов, которые будут готовы к внедрению такого проекта, сформирует реестры, которые будут использоваться для зачисления детей в школу. При этом введение реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности сохранится, то есть право гарантированного места в школе получат дети, проживающие на территории обслуживания заведения. В систему также будет включен механизм автоматизированной жеребьевки.

«Одна из задач таких реестров — забрать процесс подтверждения места жительства ребенка из школ, ведь это не свойственная для директоров учебных заведений функция», — пояснили в министерстве.

Следует отметить, что создание соответствующих реестров предусмотрено новым Законом «Об образовании», который был принят 5 сентября 2017 года. Часть местных органов самоуправления уже начали работу над реестрами, однако для их доработки и использования нужно время. «Именно поэтому, пока реестры находятся еще на этапе разработки, была предложена процедура проведения жеребьевки непосредственно в школах.

О действующем порядке проведения зачисления детей в первый класс сообщалось на сайте «ЮП».

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