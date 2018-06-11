Сегодня 11 июня 2018 года, 13:10

В Петербурге назначен штраф за художественную акцию с портретом В.Путина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности активистку Варвару Михайлову за демонстрацию плаката с изображением Владимира Путина на первомайском шествии, передает Pravo.ru.

Как пишет «Коммерсант», активистка несла коллаж арт-группы «Родина» под названием «9 стадий разложения вождя», на котором сквозь фотографию президента прорастает трава. Ее действия были расценены как неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Варвару Михайлову уже наказывали по этой статье.

Свидетелями на процессе выступили сотрудники полиции. По их словам, поведение активистки «не подходило под регламент праздника», а плакат «не соответствовал заявленным требованиям шествия» — «мир, труд, май». В свою очередь, г-жа Михайлова настаивала, что повестка Первомая по умолчанию включает не только социальные, но и политические требования. Плакат «является художественной метафорой о несменяемости власти», заявила она.

Штраф, назначенный судом, составил 160 тыс. руб.