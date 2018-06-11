Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 июня 2018 года, 13:10

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Петербурге назначен штраф за художественную акцию с портретом В.Путина

11 июня 2018 года Источник:Pravo.ru

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности активистку Варвару Михайлову за демонстрацию плаката с изображением Владимира Путина на первомайском шествии, передает Pravo.ru.

Как пишет «Коммерсант», активистка несла коллаж арт-группы «Родина» под названием «9 стадий разложения вождя», на котором сквозь фотографию президента прорастает трава. Ее действия были расценены как неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Варвару Михайлову уже наказывали по этой статье.

Свидетелями на процессе выступили сотрудники полиции. По их словам, поведение активистки «не подходило под регламент праздника», а плакат «не соответствовал заявленным требованиям шествия» — «мир, труд, май». В свою очередь, г-жа Михайлова настаивала, что повестка Первомая по умолчанию включает не только социальные, но и политические требования. Плакат «является художественной метафорой о несменяемости власти», заявила она.

Штраф, назначенный судом, составил 160 тыс. руб.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом