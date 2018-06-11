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Сегодня 11 июня 2018 года, 13:10

В г.Днепре пройдет курс обучения в сфере принудительного исполнения судебных решений

Днепропетровский государственный университет внутренних дел проводит учебные курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Об этом соощается на сайте Министерства юстиции Украины.

Начало обучения — 11 июня 2018 года.

Продолжительность обучения — 30 дней.

Занятия будут проходить с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье — выходные).

Место проведения занятий: юридический факультет Днепропетровского государственного университета внутренних дел, г.Днепр, пр.Гагарина, 26.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Днепропетровского государственного университета внутренних дел.