Сегодня 11 июня 2018 года, 11:27

МОН объясняет, для чего нужна антидискриминационная экспертиза учебников

С 2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, выявила вопиющие случаи дискриминации. Однако некоторые вопросы экспертизы требуют объяснения, поэтому Министерство образования и науки Украины отвечает на самые распространенные вопросы граждан и опровергает мифы. Подробнее об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины.

Так, часто антидискриминационную экспертизу называют «гендерной». В этих понятиях есть существенная разница, ведь антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация в соответствии с законами Украины, в частности, статьей 1 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

В результате экспертизы было выявлено, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут. В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане».

В учебниках полностью отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашей страны — около 2,5 млн человек — это люди с инвалидностью. Сейчас в инклюзивные классы школ приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники информацию о людях с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ пожилых людей.

В сети интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.

К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, так как часть детей потеряли своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

Таким образом, фразы в учебниках «Вместе с родителями составь распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово «родители» на «родные».

По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.

В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, по которым к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос «Как и где познакомились твои родители?». Рядом сразу дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

• мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;

• мама или папа уже находятся в другом браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;

• ребенок, у которого умерли родители, воспитывается другими родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и т.п.

Признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только женщины или что технической деятельностью могут заниматься исключительно мужчины.