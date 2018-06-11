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Правоохранители дали оценку действиям сумчанина, бросившего гранату в клубе

10 июня 2018 года около 5.35 утра в ночном клубе «Луна» в Сумах произошел взрыв. За медицинской помощью обратились восемь человек, госпитализированы — семеро, один из них находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет, передает «УП».

Установлено, что молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан в соседнем дворе.

Как выяснилось, задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный сообщил, что действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по следующим статьям:

- части 2 статьи 15/пунктам 1, 5, 7 части 2 статьи 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений);

- части 1 статьи 263 (незаконное обращение с боевыми припасами);

- части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей);

- части 4 статьи 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.