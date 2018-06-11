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Судьи рассказали об особенностях рассмотрения налоговых споров в кассационном порядке

Содействие обеспечению единства судебной практики — основная цель правого практикума «Особенности рассмотрения Кассационным административным судом в составе Верховного Суда дел относительно налогов и cборов». Именно такую цель мероприятия, организованного юридичеcким журналом «Право Украины» при содействии Национальной ассоциации адвокатов Украины и Всеукраинской ассоциации административных судей, озвучила Виктория Святоцкая, руководитель проекта «Правовые практикумы», адвокат, к.ю.н. Практикум состоялся в офисе KPMG Law Ukraine 9 июня с.г.

Лариса Антощук, руководитель практики по решению налоговых споров KPMG Law Ukraine, отметила уникальный формат мероприятия, который позволит повысить прозрачность отношений между судом, налогоплательщиками и контролирующими органами.

Модератор практикума Наталия Блаживская, вице-президент Всеукраинской ассоциации судей Украины, к.ю.н., напомнила, что именно в административной юстиции те лица, права и интересы которых нарушены со стороны субъекта властных полномочий, находят эффективную судебную защиту.

О новеллах и проблемах применения кассационного производства рассказал Михаил Смокович, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, д.ю.н. Спикер подчеркнул, что законодатель, принимая новое процессуальное законодательство, пошел очень лояльным путем, формируя нормы о порядке пересмотра дел в кассационном порядке. По словам г-на Смоковича, во многих странах существует очень жесткое законодательство в этой сфере. Тем не менее, несмотря на такую лояльность, возникает ряд проблем, более того, существует риск возврата к пересмотру в кассационной инстанции всех категорий дел.

Г-н Смокович ознакомил участников с порядком формирования коллегий судей и палат в ходе кассационного производства.

Кроме того, судья рассказал о фильтрах, предусмотренных Кодексом об административном судопроизводстве Украины при подаче кассационной жалобы. В частности, он отметил, что система фильтров допуска к кассационному обжалованию сегодня очень широка. Так, в административном производстве существуют категории дел, решения по которым являются окончательными и обжалованию не подлежат. Михаил Смокович обратил внимание, что обжалованию в кассационном порядке в соответствии с КАС Украины все же могут подлежать решения по делам незначительной сложности, но лишь в том случае, если жалоба касается вопроса, который имеет фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики.

Одним из непростых фильтров для кассационного обжалования он назвал категорию дел, которые имеют значительный общественный интерес. «Нам непросто определить, что является общественным интересом, и, соответственно, определить критерии значимости становится еще сложнее», — обозначил проблему г-н Смокович.

К тому же, как напомнил спикер, статья 57 КАС Украины предусматривает, что по делам незначительной сложности представителем в суде может быть физическое лицо, соответствующее критериям, предусмотренным Кодексом. В то же время в административном судопроизводстве порядка 70% споров как раз относятся к таким делам.

Затронул в своем докладе судья и вопрос внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Спикер отметил, что ввиду значительных расстояний между судами доставка дел на бумажных носителях занимает очень много времени. Введение ЕСИТС позволит существенно сократить эти временные рамки, особенно для тех категорий дел, по которым предусмотрены короткие сроки.

Отвечая на вопрос одного из участников, Михаил Смокович сообщил, что КАС ВС уже принял семь решений по образцовым делам. Среди них: обжалование решений миграционной службы, пересчет пенсий для сотрудников прокуратуры, неуплата ЕСВ и пр. По его мнению, если суды низших инстанций будут придерживаться позиции высшего суда по этим делам, то основания для их пересмотра будут отсутствовать.

«Основные изменения в вопросе доказывания и доказательств в налоговых спорах» — тема доклада Игоря Олендера, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, к.ю.н.

Спикер сообщил, что одной из новелл процессуального законодательства является введение такого понятия, как «достоверность доказательств». По его словам, такой критерий в большей степени присущ прецедентному праву. Он сообщил, что введен такой новый вид доказательств, как электронные доказательства. В этом случае следует помнить, что определяющими являются нормы закона, регулирующего электронный документооборот.

Переходя непосредственно к вопросу доказывания контролирующими органами, г-н Олендер отметил, что, например, в налоговых уведомлениях-решениях не предусмотрена мотивировочная часть. В связи с этим доказательством может быть лишь акт проверки, который собственно и содержит мотивированную часть. По мнению судьи, законодателю было бы целесообразно изменить формы НУР, включив в них мотивированные обоснования для начисления штрафных санкций.

Участники ознакомились с аспектами налога на доходы и реальностью хозяйственных операций в свете судебной практике.