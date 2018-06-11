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Минюст запускает кампанию против домашнего насилия

11 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» с июня 2018 года была начата масштабная информационная кампания по всей территории Украины по направлению #СтопНасилие. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Во время кампании будут распространены информационные материалы (буклеты), плакаты, размещена наружная реклама. Соответствующие материалы уже направлены в главные территориальные управления юстиции и центры бесплатной правовой помощи.

Цель кампании — формирование нулевой толерантности к насилию, информирование об изменениях в законодательство, «горячих линиях» и адресах для обращения за помощью для жертв домашнего насилия, об обязанности сообщать о случаях домашнего насилия свидетелей, об ответственности для обидчиков.

В частности, в рамках кампании будет подробно разъяснено, что такое домашнее насилие, что делать в случае домашнего насилия, какая защита гарантирована пострадавшим, как получить срочное запрещающее или ограничивающее предписание. Также будет разъяснено, на какую помощь можно рассчитывать жертвам домашнего насилия и как ее получить. Так, для жертв домашнего насилия предусмотрена бесплатная правовая помощь, психологическая поддержка и социальные услуги, временное пристанище. Адреса и телефоны соответствующих служб будут представлены в информационных материалах кампании.

Кампания Минюста проходит в партнерстве с Министерством социальной политики, Национальной полицией, Координационным центром по оказанию правовой помощи и другими организациями. Вопросами защиты прав женщин и детей, в частности, будут заниматься центры бесплатной правовой помощи.

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