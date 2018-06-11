Сегодня 11 июня 2018 года, 09:45

В Британии озвучили меры, которые затронут российских бизнесменов

Любой россиянин, инвестировавший средства в экономику Великобритании, может ожидать, что его попросят прояснить происхождение своего состояния, если он подозревается в коррупции или нарушении прав человека. Об этом сообщил британский посол в России Лори Бристоу в интервью РБК, передает Pravo.ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на слушаниях в парламенте назвала меры, которые буут предприняты против России в связи с «делом Скрипалей». Среди прочего речь шла о санкциях в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров. Позже палата общин представила доклад, в котором рекомендовала ужесточить борьбу с «грязными российскими деньгами». С февраля 2018 года проверять сомнительные активы на сумму от 50 тыс. фунтов стерлингов Лондону позволяет специальный закон. Если доказательства окажутся неубедительными, эти активы могут быть арестованы и отчуждены.

Британское правительство приветствует граждан России, которые намереваются вести бизнес в Соединенном Королевстве, однако «считает абсолютно нормальным задавать вопросы тем людям, происхождение богатства которых вызывает сомнения», говорит г-н Бристоу. Проверки могут затронуть в том числе и инвесторов, которые много лет проживают в Великобритании.

Требования при выдаче инвестиционных виз (требуется вложить не менее 2 млн фунтов стерлингов в бизнес-проекты, финансовые рынки, предметы искусства и роскоши, дорогостоящую недвижимость) ужесточат, хотя критерии не изменятся, а решения по-прежнему будут приниматься в индивидуальном порядке, уточнил посол.

«Если вы — законопослушный гражданин, то вам нечего опасаться. Если же вы — преступник, нарушаете права человека, вам у нас не рады», — резюмирует Л.Бристоу. Ситуацию с Романом Абрамовичем, которому недавно было отказано в продлении инвестиционной визы, он не комментирует.