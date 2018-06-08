Сегодня 08 июня 2018 года, 20:17

ВС: «Публичные лица неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать»

Вынесено очередное судебное решение в пользу принципа открытости

При распространении недостоверной информации о частной жизни публичных лиц решение дел о защите их достоинства, чести или деловой репутации имеет свои особенности. Суды должны учитывать положения Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации (Декларация), утвержденной 12 февраля 2004 года на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, а также рекомендации, содержащиеся в Резолюции 1165 (1998) Парламентской ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной жизни.

На это обратил внимание Верховный Суд в постановлении от 23 мая 2018 года по делу №486/813/16-ц, иск в котором был подан депутатом городского совета о признании недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную в газете Южноукраинского городского совета.

В статьях 3, 4, 6 Декларации указывается, что поскольку политические деятели и должностные лица, занимающие публичные должности или представляющие публичную власть на местном, региональном, национальном или международном уровнях, решили апеллировать к доверию общественности и согласились «выставить» себя на публичное политическое обсуждение, то они подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергаться острой и сильной общественной критике в средствах массовой информации по поводу того, как они исполняли или исполняют свои функции. При этом указанные деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами.

В связи с этим предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Публичные лица неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать.