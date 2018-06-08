Сегодня 08 июня 2018 года, 18:34

В первом чтении принят закон об уголовных проступках

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений». Принятый законопроект регламентирует ответственность за правонарушения, предусмотренные статьей 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Законопроектом изменяются определения уголовно наказуемых деяний: теперь в Уголовном кодексе Украины наряду с понятием «преступление» появилось понятие «уголовный проступок». Изменения коснулись не только Уголовного кодекса, но и ряда других законов.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Кроме того, внесены изменения в ряд статей Уголовного кодекса в части определения понятий «уголовно противоправные посягательства», «уголовные правонарушения», «уголовные проступки».

В частности, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, или другое, более мягкое наказание, за исключением основного наказания в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В то же время распределение преступлений остается прежним: преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также часть 1 статьи 3 Уголовного процессуального кодекса (УПК) дополнена новыми пунктами: 8-1 (руководитель органа дознания) и 17-1 (дознаватель), а сам УПК — описанием упрощенной процедуры досудебного расследования.