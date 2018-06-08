Сегодня 08 июня 2018 года, 18:34

В высказываниях народного депутата Е.Мураева усмотрели признаки преступлений

Фракции «БПП» и «Народный фронт» требуют от Службы безопасности Украины открыть против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье «Государственная измена». Соответствующее заявление от фракций с трибуны Верховной Рады 8 июня с.г. озвучил народный депутат Сергей Пашинский.

7 июня 2018 года бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом в эфире «112.Украина». «Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав», — заявил Евгений Мураев.

Сергей Пашинский отметил, что народный депутат повторил слова «кремлевской пропаганды», и парламент должен отреагировать.

«Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 «Государственная измена», обращаюсь к Генпрокурору Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», — отметил народный депутат.

Нардеп сказал, что Мураев не зайдет в зал Верховной Рады Украины, пока не принесет публичных извинений Сенцову.

К заявлению присоединилась и первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая в знак протеста заявила, что не примет ни одного приглашения от студии его канала, пока г-н Мураев не извинится перед Олегом Сенцовым, и призвала других нардепов присоединиться к этому бойкоту.

К тому народный депутат от «НФ» Андрей Тетерук заявил, что возмущен ситуацией в информпространстве и требует от правительства реакции.

«Мы глубоко возмущены ситуацией в информационном пространстве нашего государства, там, где могут совершенно свободно украинофобы заявлять лживые заявления Кремля, что якобы украинский режиссер Сенцов является террористом, и тем, кто осуществляет преступления против украинского народа», — сказал нардеп.

«Мы требуем от вас отдать соответствующим министерствам указания по совершенствованию защиты информационного пространства Украины от внешнего информационного воздействия», — сказал Тетерук, обращаясь к премьеру, который присутствовал на заседании Совета.

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тщательно изучит этот вопрос и в короткий срок пересмотрит вопрос предоставления лицензии каналам, которые способствуют распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов вроде подонка Мураева», — добавил он.