Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 июня 2018 года, 18:34

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ: незарегистрированных безработных могут лишить субсидии

08 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Изменения в системе субсидий, введенные после завершения отопительного сезона, направлены на противодействие имеющимся злоупотреблениям со стороны потребителей и на усиление адресности помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщается на сайте КМУ.

«Надо сделать так, чтобы за того, кто не имеет возможности заплатить, заплатило бы государство. А сегодня есть и случаи злоупотреблений», — сказал глава правительства. Он привел примеры, когда люди, имея субсидии, позволяли себе крупные покупки и расходы. Это, по мнению главы правительства, несправедливо.

В апреле текущего года правительство сделало важный шаг на пути к монетизации субсидий. Предполагается, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться «живыми» деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства. Таким образом, монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности. Вместе с тем государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается. Злоупотребления в этой сфере будут выявляться и пресекаться. Люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков.

В частности, сайт правительства информирует о том, как будут пресекаться злоупотребления, связанные с теневой занятостью. «Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы», — говорится на сайте КМУ.

Теперь тем, кто действительно является безработным, необходимо стать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не зарегистрированным как безработные, потому что на самом деле работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматически насчитывать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.

«В Минсоцполитики убеждены, это будет стимулировать украинцев к официальному трудоустройству, способствовать детенизации и устранению социальной несправедливости, когда субсидию на самом деле получают люди с достаточно высокими доходами», — говорится на сайте КМУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом