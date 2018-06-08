Сегодня 08 июня 2018 года, 18:34

КМУ: незарегистрированных безработных могут лишить субсидии

Изменения в системе субсидий, введенные после завершения отопительного сезона, направлены на противодействие имеющимся злоупотреблениям со стороны потребителей и на усиление адресности помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщается на сайте КМУ.

«Надо сделать так, чтобы за того, кто не имеет возможности заплатить, заплатило бы государство. А сегодня есть и случаи злоупотреблений», — сказал глава правительства. Он привел примеры, когда люди, имея субсидии, позволяли себе крупные покупки и расходы. Это, по мнению главы правительства, несправедливо.

В апреле текущего года правительство сделало важный шаг на пути к монетизации субсидий. Предполагается, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться «живыми» деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате потребления средства. Таким образом, монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности. Вместе с тем государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается. Злоупотребления в этой сфере будут выявляться и пресекаться. Люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков.

В частности, сайт правительства информирует о том, как будут пресекаться злоупотребления, связанные с теневой занятостью. «Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы», — говорится на сайте КМУ.

Теперь тем, кто действительно является безработным, необходимо стать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не зарегистрированным как безработные, потому что на самом деле работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматически насчитывать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.

«В Минсоцполитики убеждены, это будет стимулировать украинцев к официальному трудоустройству, способствовать детенизации и устранению социальной несправедливости, когда субсидию на самом деле получают люди с достаточно высокими доходами», — говорится на сайте КМУ.