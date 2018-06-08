Сегодня 08 июня 2018 года, 15:09

По статье 368-2 «Незаконное обогащение» УК Украины не было ни одного приговора суда — И.Попов, народный депутат

Сегодня Киевский региональный центр Национальной академии правовых наук (НАПрН) Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел круглый стол на тему «Незаконное обогащение: вопрос правовой квалификации». В экспертном обсуждении приняли участие ведущие ученые, народные депутаты Украины, политические и общественные деятели, работники органов прокуратуры, адвокаты, а также практикующие юристы.

Главным лейтмотивом дискуссии стали вопросы привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-2 Уголовного кодекса (УК) Украины, обсуждение других проблемных аспектов противодействия коррупционным явлениям в стране.

С приветственными словами к участникам круглого стола обратились вице-президент НАПрН Украины — руководитель Киевского регионального центра Наталия Кузнецова и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, акцентировав внимание на важности эффективного сотрудничества парламентариев и научного сообщества с целью усовершенствования законодательного регулирования профильного законодательства, в том числе и УК Украины.

Говоря об актуальности вопроса внедрения в Украине антикоррупционных механизмов, Игорь Попов напомнил: вчера парламент сделал важный шаг в этом направлении, приняв проект закона об антикоррупционном суде Украины. При этом народный депутат обратил внимание на наличие в уголовном законодательстве Украины фактически «мертвой», нерабочей нормы — статьи 368-2, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение. Максимальная санкция указанной нормы, отметим, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Напомним, что статьей 368-2 Кодекс был дополнен еще в 2011 году, после чего положения указанной нормы корректировались пятью законами, в последний раз — в 2015 году. За последние несколько лет не было ни одного приговора по статье 368-2 УК Украины, — подчеркивает Игорь Попов. Парламентарий привел актуальные статистические данные Генеральной прокуратуры Украины относительно практики применения указанной нормы УК Украины. Как отмечалось, за последнее время по статье 368-2 было открыто порядка 150 уголовных производств, из которых только два направлены в суд с обвинительным актом.

Игорь Попов также напомнил, что группой народных депутатов инициирован вопрос относительно конституционности указанной нормы. К слову, соответствующее представление еще в начале с.г. было направлено в Конституционный Суд Украины. В своем обращении парламентарии указывают, что статья 368-2 УК Украины противоречит статьям 1, 2, части 2 статьи 8, частям 1, 2, 3 статьи 62, статьи 64 Конституции Украины. В частности, согласно конституционному принципу презумпции невиновности (статья 62 Конституции Украины), лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Но из статьи 368-2 УК Украины следует, что обвиняемое в незаконном обогащении лицо считается виновным, пока не докажет своей невиновности. Кроме того, статья 368-2 УК устанавливает ответственность за незаконное обогащение на основе предположения незаконности оснований приобретения активов в значительном размере, а это, как отмечается в конституционном представлении, противоречит части 3 статьи 62 Основного Закона. «Законодательным определением состава незаконного обогащения в статье в Украине фактически на законодательном уровне введена презумпция виновности, по которой уголовно наказуемым является определенное общественное состояние человека — наличие имущества в крупном размере», — отмечают субъекты инициирования вопроса о конституционности статьи 368-2 УК Украины.

Много претензий к законодательной технике, примененной в положениях указанной нормы, было и у участников круглого стола. Правда, большинство экспертов-криминалистов сошлись во мнении, что декриминализовать или исключить статью 368-2 УК Украины не стоит (с учетом повышенного общественного спроса на антикоррупционные механизмы украинские граждане этого не поймут), но усовершенствовать законодательное регулирование уголовной ответственности за незаконное обогащение просто необходимо.