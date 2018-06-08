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И.о. министра финансов Украины назвала три приоритета в работе

08 июня 2018 года Источник:Finclub

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова назвала три основных приоритета в работе Минфина. Об этом она завила в интервью «112 Украина», передает FinClub.

«Я не новый человек в Министерстве финансов. Сейчас ставлю перед собой три основных приоритета. Первый приоритет — это бюджетная эффективность. Хочу вернуться к полноценному введению среднесрочного бюджетирования и надеюсь на поддержку парламента. Также для нас важны, конечно же, выполнение бюджета 2018 года и работа над бюджетом 2019 года. В этом году мы проведем обзор расходов и посмотрим, как эффективно расходуются государственные средства», — сообщила она.

«Второй приоритет — макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков. Это и уменьшение дефицита бюджета, и углубление сотрудничества с международными партнерами, МВФ и Всемирным банком. Третий приоритет — это поддержка экономического роста, и роль Минфина в этом очень важна. Здесь мы будем работать над реформой налогов и таможни, созданием нового органа финансовых расследований, снижением давления на бизнес. Также важным вижу завершение реформы госбанков, изменение подходов к работе над инфраструктурными проектами, привлечением инвестиций», — добавила и.о. министра финансов.

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