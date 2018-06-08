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LHS Discussion Hub: эксперты выясняли способы усовершенствования юридического образования в Украине

7 июня с.г. в LHS Discussion Hub обсуждали пути усовершенствования юридического образования в Украине. Участники мероприятия — представители профильных министерств, ведущих вузов, участники рынка юридических услуг — обсуждали, что именно следует изменить в системе подготовки юристов, чтобы они в полной мере соответствовали ожиданиям работодателей. В рамках мероприятия также был презентован Типовой учебный план изучения права в Украине, подготовленный специалистами USAID при участии западных экспертов.

Заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич отметил особую актуальность обсуждения вопросов образования в контексте потребностей рынка юридических услуг. Он также рассказал о европейской концепции студентоцентризма, согласно которой выпускники образовательных программ должны быть максимально подготовлены и адаптированы к рынку труда — и это один из важнейших показателей уровня университета.

Сергей Петухов, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции, в своем вступительном слове обратил внимание, что при реформировании юридического образования следует ориентироваться в том числе на потребности частного бизнеса.

Наталия Кузнецова, вице-президент НАПрН Украины — руководитель Киевского регионального центра, рассказала о реформировании юробразования в контексте судебной реформы, отметив комплексный характер такой реформы. При этом сфера образования рассматривается как основа, обеспечивающая кадровое наполнение всех юридических профессий. А комментируя вызовы, которые стоят ныне перед системой юридического образования, она подчеркнула необходимость и актуальность выяснения потребностей работодателей — юридического рынка — в том числе с целью последующей интеграции в планы подготовки юристов. При этом акцент в образовании должен быть сделан на практические навыки.

«Для адвоката необходимы особые психоэмоциональные качества. Они другие, нежели у судьи, другие, чем у прокурора и тем более нотариуса. Адвокат — это борец, и он должен быть настроен на то, чтобы постоянно отстаивать свою позицию. Студенты уже на втором, максимум третьем, курсе должны понимать особенности юридических профессий и сделать вывод: госслужба — это одно, менеджер юрфирмы — другое», — подчеркнул Василий Кисиль, старший партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры». Он также акцентировал внимание на этической стороне профессии. А говоря о подготовке молодых юристов, г-н Кисиль отметил, что теоретические знания у выпускников ведущих вузов достаточно хорошие, чего нельзя сказать о практических навыках.

Армен Хачатурян, старший партнер ЮФ Asters, рассуждая о требованиях работодателей к молодым юристам, указал на актуальность отхода от академических курсов и введения специальных комплексных дисциплин, ориентированных на конкретные запросы рынка, таких как защита бизнеса (корпоративное, юрисдикционное, налоговое структурирование), юридический аудит и т.д. «Нам следует изучать английское право, которым сейчас регулируются 99% трансграничных контрактов. По окончании пятого курса юрист должен свободно владеть не просто разговорным английским, но и знать юридический английский язык», — добавил г-н Хачатурян.

Член Высшего совета правосудия Андрей Бойко в своем выступлении сосредоточился, в частности, на вопросах мотивации студентов и создании надлежащих условий обучения, в том числе в контексте изучения английского языка. Он также подчеркнул необходимость восстановления взаимосвязи учебных программ и практики.

Игорь Кравцов, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris, в своем выступлении обратил внимание, что на современном этапе бизнесу все больше требуются комплексные междисциплинарные решения. И на рынке существует спрос не только на сугубо юридические компетенции, но и на смежные дисциплины (менеджмент, маркетинг, психология и т.д.). Елена Лазарева, ЮФ Evris, презентовала концепцию T-shaped professional и рассказала о T-student summit, который был проведет в марте с.г.

Татьяна Варфоломеева, ректор Академии адвокатуры Украины, говоря о качестве юридического образования, отметила, что в ААУ практическое обучение введено с первого курса. Она высоко оценила потенциал таких проектов, как Legal High School, ориентированных на повышение квалификации юристов: они интересны и студентам, получающим там необходимые практические знания.

Участники мероприятия также обменялись мнениями о Типовом учебном плане изучения права и сложностях его адаптации к существующим требованиям относительно подготовки юристов в Украине. Владислав Власюк, генеральный директор директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности, заверил, что высказанные замечания будут учтены при его доработке. Более того, директорат начинает всестороннее изучение потребностей рынка. Он также сказал о необходимости сокращения количества вузов, готовящих юристов, и введения определенной специализации, а вузы призвал к конкуренции, разработке таких учебных планов, которые привлекут студентов и позволят им быть конкурентными на рынке.