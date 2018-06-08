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Сегодня 08 июня 2018 года, 16:52

ГПУ задержала владельцев торговой марки «Гаврилівські курчата» — СМИ

Генеральной прокуратурой Украины задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает «БизнесЦензор».

По данным сайта «Стоп коррупция», речь идет об агрохолдинге «Агромарс», владельце торговой марки «Гаврилівські курчата». Задержаны владельцы холдинга Марина и Евгений Сигал и исполнительный директор Алексей Марченко. Евгений Сигал был народным депутатом от «Партии регионов».

Правоохранителями разоблачены многочисленные факты нарушения одним из крупнейших аграрных холдингов правил экологической безопасности и санитарных норм, сообщает ГПУ.

«Это предприятие расположено на территории Киевской области и занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться», — сообщает ГПУ.

Согласно законодательству, остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты.

С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания стихийных свалок.

ГПУ отмечает, что такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.

Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

С целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов. В частности, 6 июня 2018 года проведены 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц.

По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: части 1 статьи 255 (создание преступной организации), части 4 статьи 28, статьи 236 (нарушение правил экологической безопасности), части 4 статьи 28, части 2 статьи 240 (нарушение правил охраны или использования недр).

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивает долю агрохолдинга ООО «Комплекс Агромарс» на рынке куриного мяса в 12%.