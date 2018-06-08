Сегодня 08 июня 2018 года, 16:52

Внесен альтернативный законопроект о возобновлении деятельности военных судов на территории Украины

В парламент внесен альтернативный проект закона №8392-1, предложенный членом депутатской фракции «БПП» Иваном Винником. Данный законопроект более детализирован и содержит определенные дополнения. Так, проектом предусмотрена возможность выездного рассмотрения судами уголовных дел. Рассмотрение дел в апелляционном порядке возложено на Высший военный суд (ВВС) как специализированный апелляционный суд (в предыдущем проекте — на Апелляционный военный суд г. Киева). Новым проектом предусмотрены также требования к кандидату на должность судьи ВВС, в частности: стаж работы на должности военного или общего суда не менее пяти лет; наличие юридического стажа, приобретенного во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины или других воинских формированиях, а также наличие совокупного стажа работы не менее семи лет. Положения о кассационной инстанции в проекте не изменились. Право пересматривать дела в кассационном порядке, согласно обоим проектам, принадлежит военной судебной палате в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Также законопроектом №8392-1 предусмотрено обязательное пребывание кандидата военного суда на военной службе и наличие воинского звания офицерского состава. Специальную подготовку кандидаты будут проходить в Национальной школе судей Украины. В Совет судей Украины войдет один судья военного суда. В соответствии с проектом военный судья не может быть уволен с военной службы, кроме как по собственному желанию, по состоянию здоровья или в случае достижения им 65-летнего возраста. Оба законопроекта находятся на рассмотрении соответствующими комитетами Верховной Рады Украины.