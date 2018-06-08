Названо имя судьи ВАСУ, в отношении которого НАБУ завершило досудебное расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина. Об этом сообщает 8 июня с.г. пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает «УП».
Источники в ведомстве подтвердили, что речь идет о судье ВАСУ Олеге Голяшкине.
Отмечается, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении судьи.
Его подозревают в декларировании недостоверных данных по статье 366-1 УК.
По версии НАБУ, г-н Голяшкин внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 и 2016 годы.
Он не задекларировал две квартиры в центре Киева, «владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и которые находились в постоянном пользовании судьи».
В НАБУ считают, что судья действовал умышленно, «вероятно, чтобы скрыть от госорганов и общественности информацию о своем имущественном положении, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве».
Расследование относительно О.Голяшкина детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.
О подозрении судье сообщено еще 13 декабря 2017 года.
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