Сегодня 08 июня 2018 года, 15:09

Приведение процедуры отбора прокуроров в соответствие с аналогичной процедурой для судей повысит эффективность — глава КДКП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) работает всего лишь год. В середине апреля 2017 года вступили в силу изменения к Закону Украины «О прокуратуре» (Закон), которые передали кадровые и дисциплинарные вопросы прокуроров от Генерального прокурора или руководителя региональной прокуратуры на откуп коллегиального органа — КДКП. Как юридическое лицо Комиссия была зарегистрирована 25 мая 2017 года, и с этой даты можно начинать исчисление нового этапа кадрового наполнения органов прокуратуры.

В 2017 году Комиссией было принято 364 решения по вопросам дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров с должностей. В текущем году принято 199 решений. С начала 2018-го в Комиссию поступили 854 дисциплинарные жалобы. По результатам рассмотрения 165 (с учетом 19 жалоб, поступивших в 2017-м) членами Комиссии приняты решения об открытии дисциплинарного производства. Отказано в открытии производства по 587 жалобам. На рассмотрении остается 121 жалоба. Такую статистику озвучил председатель КДКП Виталий Грушковский.

По его словам, сегодня КДКП зарегистрировала 1991 дисциплинарную жалобу (в 2017 году — 1137, в этом году — 854). В общей сложности по 507 жалобам открыты дисциплинарные производства, по 1333 — отказано в открытии.

«Жалобы подаются на разных основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 43 Закона. Но чаще всего (почти в 80% случаев) в жалобах поднимается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В числе других распространенных оснований для подачи жалоб — осуществление действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнения в объективности, беспристрастности и независимости прокурора, в честности и неподкупности органов прокуратуры, а также систематическое или разовое грубое нарушение правил прокурорской этики», — отмечает Виталий Грушковский.

По состоянию на начало мая 2018 года в органах прокуратуры насчитывалось более 430 вакантных должностей и временно вакантных должностей прокуроров. Заполнение вакансий происходит по процедуре отбора кандидатов на должность прокурора местной прокуратуры и по результатам конкурса в порядке перевода в орган прокуратуры высшего уровня. По большому счету эти процедуры мало чем отличаются от процедур отбора кандидатов в судьи (разница разве что в последовательности этапов): есть и квалификационный экзамен, и специальная проверка, и определение рейтинга, и прохождение специальной подготовки в НАП Украины, и проведение конкурса. Один из зарегистрированных в парламенте законопроектов — №7165 — предусматривает унификацию процедуры отбора судей и прокуроров. «Этот законопроект нами и инициирован. По нашему мнению, приведение процедуры отбора и профессиональной подготовки прокуроров в соответствие с аналогичной процедурой, проводимой в отношении судей, позволит повысить ее эффективность и, как следствие, сформировать профессиональные кадры органов прокуратуры», — говорит глава КДКП.

Однако они отдают себе отчет в том, что этот вопрос является достаточно дискуссионным, ведь в большинстве европейских стран даже при общей схожести гарантий обеспечения деятельности судей и прокуроров соответствующие конкурсные процедуры существенно отличаются.

С полной версией интервью «Отборное устройство» можно ознакомиться в газете «Юридическая практика» №23 (1067) от 5 июня 2018 года.