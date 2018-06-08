Сегодня 08 июня 2018 года, 13:27

ГФС: в Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги ритейлерам

Государственная фискальная служба сообщает о ликвидации в столице центра минимизации таможенных платежей, связанного с ритейлерами. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который работал с известными торговыми сетями и «специализировался» на занижении таможенной стоимости импортируемых косметических средств и бытовой химии.

В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев ряда известных торговых сетей, осуществляющих реализацию косметических средств и бытовой химии, оказывали им услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых товаров. Это позволяло выгодоприобретателям уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Для реализации преступных намерений организатором центра была создана группа предприятий-импортеров, от имени которых заключались внешнеэкономические контракты с нерезидентами — поставщиками продукции из Польши, Германии, Южной Кореи, Японии и других стран.

После этого злоумышленники изготавливали бланки с оттисками печатей указанных иностранных компаний, используемых в дальнейшем для изготовления поддельных документов этих нерезидентов (инвойсы, контракты и т.п.), в которые вносились недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров. Поддельные документы передавались таможенному брокеру для таможенного оформления товаров по заниженной таможенной стоимости и главному бухгалтеру для уплаты таможенных платежей, начисленных с заниженной таможенной стоимости.

Таким образом, в течение 2016— 2018 годов в Украину было импортировано товаров на 200 млн грн.

В дальнейшем импортированная продукция передавалась заказчикам — физическим лицам — предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющим реализацию товаров в торговых центрах и сетях супермаркетов, и юридическим лицам — владельцам торговых сетей.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения в налоговом учете.

На основании постановлений суда проведены три обыска в офисных и складских помещениях, используемых участниками центра для осуществления незаконной деятельности, в результате изъяты электронные файлы, в которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями предприятий-нерезидентов — поставщиков импортируемой продукции, печати семи подконтрольных предприятий импортеров и транзитных СХД, черновая бухгалтерия и черновые записи, а также документы складского учета.