Сегодня 08 июня 2018 года, 13:27

Ключевые изменения, произошедшие в судебной системе за последние два года: экспертное мнение

Пленарное заседание парламента 2 июня 2016-го даже заядлых скептиков заставило поверить в чудеса

Еще три года назад, когда нынешняя кампания по судебному реформированию только начала набирать обороты, наверное, мало кто верил в успешность ее реализации. Правда, пленарное заседание парламента 2 июня 2016-го даже заядлых скептиков заставило поверить в чудеса — в то, что в условиях политической разбалансировки парламента удастся принять конституционные изменения в части правосудия (соответствующий законопроект №3524) голосами 335 (!) народных депутатов. Такой высокий уровень законодательного единодушия — абсолютный рекорд, который не удалось побить (или даже приблизиться к нему) ни одному последующему закону, принятому в рамках адаптации к конституционным новациям в части правосудия. Всего было принято четыре ключевых имплементационных закона: «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете правосудия», «О Конституционном Суде Украины» и новое процессуальное законодательство. Это главные звенья в цепочке судебной реформы: как проходила реализация ключевых изменений, мы предлагаем вспомнить в рамках подготовленной нами краткой ретроспективы ключевых правовых событий последних двух лет — в материале «Цель событий» в свежем номере «ЮП».

Какие ключевые изменения произошли в судебной системе за последние два года? Этот вопрос мы адресовали экспертам, тем, кого новации судебной реформы коснулись напрямую. Так, по словам председателя Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка, главным достижением судебной реформы является внесение изменений в Конституцию Украины относительно правосудия, которые на самом высоком государственном уровне обеспечили полное соответствие правил организации деятельности судебной власти в Украине передовым европейским стандартам в этой сфере. Вместе с тем, как подчеркивает наш собеседник, Законом Украины «О Высшем совете правосудия», который вступил в силу 5 января 2017 года, было завершено формирование качественно нового органа судейского управления, призванного решать не только вопросы судейской карьеры, но и проблемные аспекты деятельности судебной системы в целом, обеспечивать эффективное взаимодействие между всеми органами в сфере правосудия, защищать судейскую независимость и поддерживать авторитет судебной власти в стране. Событием исторического значения, по убеждению г-на Бенедисюка, стало создание нового Верховного Суда, который официально начал свою работу 15 декабря 2017 года. «Сегодня мы можем наблюдать, как формируется новая судебная практика ВС, как меняется качество правоприменения в стране», — отмечает председатель ВСП.

Принятие конституционных изменений в части правосудия считает ключевым моментом для судебной реформы и судья Конституционного Суда Украины (КСУ) Виктор Городовенко. «В рамках усовершенствования конституционного регулирования сферы правосудия удалось реализовать давнее стремление судебной системы выйти из-под политической опеки, обрести реальную, а не номинальную независимость от других ветвей власти», — рассказывает он. Не менее важно, по убеждению судьи КСУ, изменение парадигмы мышления самих представителей судейского корпуса в вопросе восстановления общественного доверия к судам. «Постепенно приходит осознание того, что в нынешних реалиях мало руководствоваться принципом «обо мне говорят мои судебные решения». Для повышения авторитета правосудия нужно налаживать эффективную коммуникацию с обществом, нужно идти в массы, обращать внимание на вопросы, которые волнуют судейское сообщество, популяризировать судейскую деятельность и даже в некоторых случаях заставлять ее уважать», — резюмирует Виктор Городовенко.