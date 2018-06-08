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ВС оставил в силе решение в пользу АМКУ в споре с «Лукойл Авиейшен Украина»

08 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

5 июня 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины относительно совершения компанией ООО «Лукойл Авиейшен Украина» (сейчас — ООО «АМИК Авиейшен Украина») нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг по реализации авиационного топлива с заправкой воздушных судов.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как отмечается, вступило в законную силу решение Хозяйственного суда города Киева, которым отказано ООО «ЛУКОЙЛ Авиейшен Украина» в удовлетворении иска о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины №483-р от 22 сентября 2015 года.

Напомним, что указанным решением Комитета признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением действия ООО «ЛУКОЙЛ Авиейшен Украины», которые заключались в следующем:

- в установлении завышенной стоимости услуг по реализации авиационного топлива с заправкой воздушных судов в пределах территорий Международного аэропорта «Харьков» и Международного аэропорта «Одесса»;

- в предоставлении скидок на услуги по реализации авиационного топлива по заправке воздушных судов на территории Международного аэропорта «Одесса» отдельному субъекту хозяйствования.

За совершение этих нарушений на ООО «ЛУКОЙЛ Авиейшен Украины» был наложен штраф в размере 18,718 млн грн.

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